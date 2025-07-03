TÜİK fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı: İşte haziran ayının zam şampiyonu!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerine göre, tüketici fiyatları bazında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu.

Buna göre en yüksek fiyat artışı kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığında gerçekleşti. Bu kalemdeki artış oranı yüzde 23,57 olarak kaydedildi. Yine aynı dönemde fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 14,52'lik gerilemeyle patates oldu.

Kara yolu taşımacılığını yüzde 13,02 ile kahvaltılık tahıl ürünleri ve yüzde 8,7 ile şans oyunları izledi. Öne çıkan diğer artışlar arasında otel ve pansiyonlarda konaklama hizmetleri (Yüzde 7,09), okul öncesi ve ilköğretim (Yüzde 6,77), ortaöğretim (Yüzde 6,24) ile elektrikli küçük ev aletleri (Yüzde 5,86) yer aldı.

Öte yandan, fiyatı düşen ürünler listesinin başında patatesin ardından yüzde 13,75’lik azalışla yumurta veyüzde 4,23’lük düşüşle taze sebzeler geldi. Ayrıcayüzde 4,03 ile tavuk eti ve yüzde 2,65 ile bilgisayar ve ekipmanları ürünlerinde de düşüş gözlemlendi.

TÜİK verilerine göre, haziranda aylık bazda fiyatı en çok artan ve en çok düşen bazı ürünlerin değişim oranları şöyle:

Fiyatı en çok artan ürünler:

• Kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı: Yüzde 23,57

• Kahvaltılık tahıl ürünleri: Yüzde 13,02

• Şans oyunları: Yüzde 8,7

• Otel ve pansiyon konaklama hizmetleri: Yüzde 7,09

• Okul öncesi ve ilköğretim: Yüzde 6,77

• Ortaöğretim: Yüzde 6,24

• Elektrikli küçük ev aletleri: Yüzde 5,86

Fiyatı en çok düşen ürünler:

• Patates: Yüzde -14,52

• Yumurta: Yüzde -13,75

• Taze sebzeler: Yüzde -4,23

• Tavuk eti: Yüzde -4,03

• Bilgisayar ve ekipmanları: Yüzde -2,65