TÜİK: İşsizlik, mayısta yüzde 13,2

Türkiye'de işsizlik oranı, mayıs ayında yüzde 13,2 oldu. Geniş tanımlı işsizlik (atıl işgücü) yüzde 27,2 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK verilerine göre; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı mayısta bir önceki aya göre 265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı 0,6 puanlık azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı nisan ayında yüzde 13,9 seviyesindeydi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı mayısta bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 27,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 21,7 olarak gerçekleşti.

Genç işsizlik yüzde 24

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 2 puanlık azalışla yüzde 24'ye indi. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 31,9 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 41,9 seviyesinde gerçekleşti.

İşgücüne katılım yüzde 50,5

İşgücü 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 481 bin kişi azalarak 32 milyon 81 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,8 puanlık azalış ile yüzde 50,5 olarak gerçekleşti.

Tarım istihdamı azaldı

Mayıs ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 312 bin kişi, sanayi sektöründe 57 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 24 bin kişi, hizmet sektöründe 129 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16,9'u tarım, yüzde 21,3'ü sanayi, yüzde 6,6'sı inşaat, yüzde 55,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.