TÜİK: İşsizlik nisanda yüzde 13,9

İşsizlik, nisan ayında bir önceki aya göre 0,9 puan artış gösterdi ve yüzde 13,9 seviyesine yükseldi. İşsizlik yıllık bazda ise 0,2 puan arttı.

TÜİK hesaplamalarına göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı nisan ayında bir önceki aya göre 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin kişi oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış genç işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,1 puanlık artışla yüzde 25,6'ya çıktı.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı bir önceki aya göre 1,7 puan artarak 27,4'ye çıktı.

Tarım dışı işsizlik oranı ise nisanda yüzde 16,2 olarak kaydedildi.

İstihdam oranı yüzde 44,2

İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 28 milyon 56 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 44,2 oldu.

İşgücü nisanda aylık bazda 83 bin kişi artarak 32 milyon 567 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 51,3 olarak gerçekleşti.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta istihdam oranı 0,5 puanlık artışla yüzde 32'ye yükseldi. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 43 oldu.

İstihdam; tarımda 62 bin kişi arttı, sanayide 212 bin azaldı

Nisan ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 62 bin kişi, inşaat sektöründe 9 bin kişi artarken, sanayi sektöründe 212 bin kişi, hizmet sektöründe 52 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 18'i tarım, yüzde 21,3'ü sanayi, yüzde 6,4'ü inşaat, yüzde 54,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.