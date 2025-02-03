TÜİK ocak ayı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2025 dönemine ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, üretici fiyatları Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,06, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 27,20 arttı. On iki aylık ortalamalara göre artış oranı ise yüzde 39,50 olarak kaydedildi.

İmalat sanayisinde yıllık artış yüzde 27,60

Sanayinin dört sektöründe yıllık bazda fiyat değişimleri şu şekilde gerçekleşti:

Madencilik ve taş ocakçılığı: yüzde 33,40 artış

İmalat: yüzde 27,60 artış

Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı: yüzde 18,20 artış

Su temini: yüzde 54,39 artış

Ana sanayi gruplarında ise ara malı fiyatları yıllık yüzde 23,27, dayanıklı tüketim malları yüzde 37,44, dayanıksız tüketim malları yüzde 37,42, enerji yüzde 18,05 ve sermaye malları yüzde 25,61 oranında yükseldi.

Aylık artış yüzde 3,25 seviyesinde

Sanayi sektörlerinde aylık bazda en fazla artış su temininde yaşandı. Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 3,57, imalat yüzde 3,25 ve su temini yüzde 16,84 oranında artarken, elektrik ve gaz üretimi yüzde 0,44 oranında azaldı.

Ana sanayi gruplarında ise ara mallarında yüzde 1,81, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 6,39, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,45, enerjide yüzde 2,27 ve sermaye mallarında yüzde 3,25 oranında fiyat artışı kaydedildi.

Yİ-ÜFE’deki yükseliş, sanayi üretiminde maliyetlerin arttığını gösterirken, bu durumun önümüzdeki dönemde tüketici fiyatlarını da etkilemesi bekleniyor.