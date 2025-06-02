TÜİK son verileri yayımladı: Hanehalkı bütçesinde aslan payı konut ve kiranın

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı Bütçe Araştırması'nın 2024 yılı sonuçlarını yayımladı. Verilere göre 2024'te ailelerin en yüksek harcaması yüzde 26,0 ile konut ve kira giderlerinde oldu.

Kiradan sonra en çok harcama ulaşım ve gıdada

En yüksek harcamada ikinci sırayı yüzde 21,6 ile ulaştırma, üçüncü sırayı ise yüzde 18,1 ile gıda ve alkolsüz içecekler aldı.

Eğlenceye bütçe ayrılamadı

Toplam tüketim harcamalarında en düşük pay ise yüzde 0,7 ile sigorta ve finansal hizmetler, yüzde 1,6 ile eğitim ve yüzde 2,3 ile eğlence, spor ve kültür ile sağlık harcamaları oldu.

Düşük gelir grubunda konut ve kiranın payı yüzde 33,2

Gelire göre sıralı yüzde 20'lik gruplar itibarıyla tüketim harcamalarının 2024 yılındaki dağılımına bakıldığında; en yüksek gelir grubu olan beşinci yüzde 20'lik grupta yer alan hanehalkları, ulaştırmaya yüzde 26,6, konut ve kiraya yüzde 22,1 ve gıda ve alkolsüz içeceklere yüzde 12,8 pay ayırdı.

En düşük gelir grubu olan birinci yüzde 20'lik grupta yer alan hanehalkları ise, konut ve kiraya yüzde 33,2, gıda ve alkolsüz içeceklere yüzde 30,4 ve ulaştırmaya yüzde 10,1 pay ayırdı.

Temel gelir kaynağına göre harcama kalıpları değişti

Temel gelir kaynağı maaş, ücret, yevmiye geliri olan hanehalkları; konut ve kiraya yüzde 24,0, gıda ve alkolsüz içeceklere yüzde 16,4 ve ulaştırmaya yüzde 23,0 pay ayırırken, müteşebbis geliri olan hanehalkları; konut ve kiraya yüzde 21,6, gıda ve alkolsüz içeceklere yüzde 18,4 ve ulaştırmaya ise yüzde 26,4 pay ayırdı.

Tek kişilik hanelerin konut ve kira harcaması daha fazla

Hanehalkı büyüklüğüne göre harcama dağılımına bakıldığında; tek kişilik haneler, konut ve kiraya yüzde 35,2, gıda ve alkolsüz içeceklere yüzde 15,1 ve ulaştırmaya yüzde 14,4 pay ayırdı.

Hanehalkı büyüklüğü 6 ve daha fazla olanlar, gıda ve alkolsüz içeceklere yüzde 24,7, konut ve kiraya yüzde 22,4 ve ulaştırmaya yüzde 20,4 pay ayırdı.

En fazla israf taze meyve ve sebzede

Gelir düzeyi arttıkça gıda ürünlerini çöpe atarak israf etme sıklığının arttığı gözlendi. Hanehalkları tarafından en fazla israf edilen gıda grupları incelediğinde ise; en büyük payı yüzde 40,1 ile taze meyve ve sebze alırken, bunu yüzde 32,0 ile ekmek, yüzde 14,3 ile süt ve süt ürünleri izledi.