TÜİK şubat ayı dış ticaret endekslerini açıkladı: İhracat miktarı azaldı, birim değeri yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2025 dönemine ait dış ticaret endekslerini yayımladı. Buna göre, dış ticaret hacminde zayıflama eğiliminin sürdüğünü gösterirken, birim değerlerde sınırlı artışlar yaşandığına işaret etti.

İhracatın değeri arttı, miktarı geriledi

İhracat birim değer endeksi Şubat 2025’te, 2024’ün aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı. Sektörel bazda değerlendirildiğinde gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,7; yakıt dışı ham maddelerde yüzde 3,5; imalat sanayinde (gıda, içecek ve tütün hariç) yüzde 2,4 artış gerçekleşti. Buna karşılık, yakıtlarda birim değer yüzde 8,8 azaldı.

Ancak ihracat miktar endeksi aynı dönemde yüzde 4,1 oranında geriledi. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,6, yakıt dışı ham maddelerde yüzde 8,0 ve imalat sanayinde yüzde 4,3 düşüş görülürken, yalnızca yakıtlarda miktar yüzde 7,2 oranında arttı.

İthalatta da karışık seyir

İthalat birim değer endeksi Şubat ayında yıllık bazda yüzde 3 artış gösterdi. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,5, yakıtlarda yüzde 4,3 artarken; yakıt dışı ham maddelerde yüzde 5, imalat sanayinde ise yüzde 0,1 azaldı.

İthalat miktar endeksi ise yüzde 0,5 azaldı. Miktar bazında gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,7, yakıt dışı ham maddelerde yüzde 2,3, yakıtlarda yüzde 1,4 artış kaydedilirken; imalat sanayi ürünlerinde yüzde 4,4 düşüş gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriler de düşüşte

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi Ocak 2025’e göre yüzde 2,7 azalarak 153,8'e geriledi. Takvim etkisinden arındırılmış yıllık karşılaştırmada ise yüzde 0,2 düşüş gözlendi.

İthalat tarafında da benzer bir tablo ortaya çıktı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi Ocak 2025’e göre yüzde 0,7 azalarak 127,7 seviyesine düştü. Takvim etkisinden arındırılmış yıllık karşılaştırmada ise yüzde 2,6’lık artış kaydedildi.

Dış ticaret haddi geriledi

Dış ticaret haddi (ihracat birim değer endeksinin, ithalat birim değer endeksine oranı), 2024 yılı Şubat ayında 87,2 iken 2025 yılı Şubat ayında 0,3 puanlık düşüşle 86,9 olarak gerçekleşti. Bu gerileme, ithalatın ihracata kıyasla daha pahalı hale geldiğine işaret ediyor.