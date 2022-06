TÜİK, TÜFE hesabında tutar yerine endeks açıklayacak

Takip Et

Mehmet KAYA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tartışmalar neden olan, TÜFE hesabı için derlediği fiyatları açıklamayı durdurmasına yönelik açıklama yaptı.

TÜİK’ten yapılan yazılı açıklamada, geçmişte açıkladıkları tutarların, ilgili ay içinde birkaç kez derlenen mal ve hizmet fiyatlarının çeşitli kriterlere göre ağırlıklandırılarak ortalamasının alınarak hesaplandığını belirtti. Kamuoyunda, o ayda oluşan son fiyatların göz önüne alınarak, TÜİK fiyatlarıyla kıyaslandığını ve böylece fiyatlara ilişkin eleştirilerin doğduğu ileri sürülen açıklamada bu nedenle, bazı Avrupa ülkelerinde de kullanılan tutar-bedel açıklaması yerine endeks açıklama yöntemine geçileceği duyuruldu.

TÜİK açıklamasında, açıklanacak endeksin tek tek mallar olmayacağı, 144 kalemden oluşan uluslararası standart “Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması (COICOP 5-Classification of Individual Consumption according to Purpose)” sınıflamasının kullanılacağı belirtildi.

TÜİK açıklamasında, benzin fiyatları örnek verilerek, çok çeşitli illerde, ortalama tüketimle fiyatın hesaplandığını, bireylerin ise kendi alışverişlerini karşılaştırdığı belirtildi.

TÜİK, bu nedenle tek tek mal gruplarının fiyatlarını bedel bazında açıklamak yerine endeks açıklayacaklarını belirtti. Endeks, elde edilen verilerin baz yılı 100 kabul edilerek artış oranında endeksin ilerletilmesi anlamına geliyor. TÜFE içinde hali hazırda çok sayıda alt alt grupta endeks açıklanıyordu. Endeksler, değişim, çeşitli dönemlere göre hesaplanabildiği gibi, ham veri olan tutarlar da işlenebilir verilere dönüşmüş oluyor. Ayrıca endek haline getirmekle, tutarlar vb. ham rakamlar, ağırlıklandırma, ortalama alma vb. işlemlerle daha karşılaştırılabilir hale geliyor.