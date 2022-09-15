TÜİK: Ücretli çalışan sayısı yüzde 6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 666 bin 220 kişi iken, 2022 yılı Temmuz ayında 14 milyon 504 bin 403 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Temmuz ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 5,5, inşaat sektöründe yüzde 2,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 7,2 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Temmuz ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe değişmedi, inşaat sektöründe yüzde 0,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 azaldı.