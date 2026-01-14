TÜİK verileri açıkladı: Süt toplama geriledi, raf ürünleri üretimi güçlü kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretim verilerini açıkladı. Veriler, ticari süt işletmelerinde inek sütü toplama miktarında düşüş, bazı süt ürünlerinde ise üretim artışının sürdüğünü ortaya koydu.

Süt toplamada düşüş yaşandı

Kasım ayında ticari süt işletmeleri tarafından 863 bin 651 ton inek sütü toplandı. Bu miktar, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,0, bir önceki aya göre ise yüzde 3,7 azalış gösterdi. Ocak–Kasım döneminde toplanan inek sütü miktarı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 geriledi.

Ayran, kefir ve yoğurt üretimi arttı

Ürün bazında bakıldığında, Kasım ayında inek peyniri üretimi yüzde 0,5, ayran ve kefir üretimi yüzde 8,4, yoğurt üretimi yüzde 6,2 arttı. Buna karşılık içme sütü üretimi yüzde 6,0, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 11,5 azaldı.

Ocak–Kasım döneminde ise tablo daha dengeli seyretti. Aynı dönemde inek peyniri üretimi yüzde 1,5, ayran ve kefir üretimi yüzde 8,8, yoğurt üretimi yüzde 5,1, içme sütü üretimi yüzde 4,7 ve tereyağı ile sadeyağ üretimi yüzde 6,1 artış kaydetti.

İçme sütü üretiminde gerileme

Öte yandan, içme sütü üretimi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 azalarak 135 bin 49 ton oldu.