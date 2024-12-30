TÜİK verileri: Aralık ayı ekonomik güven endeksi açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına yönelik ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı: Buna göre ekonomik güven endeksi kasım ayında 97,1 iken, aralık ayında %1,8 oranında artarak 98,8 değerini aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan "Ekonomik Güven Endeksi" verilerine göre, kasım ayında 97,1 olan ekonomik güven endeksi, aralık ayında %1,8 oranında artarak 98,8 değerine yükseldi.
Bir önceki aya göre aralık ayında tüketici güven endeksi %1,9 oranında artarak 81,3 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,7 oranında azalarak 102,7 değerini aldı.
Hizmet sektörü güven endeksi ise %2,4 oranında artarak 113,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,2 oranında artarak 113,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,9 oranında artarak 89,4 değerini aldı.