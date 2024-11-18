TÜİK verileri ilk kez yayımladı! Türkiye ulaşımda ne kadar enerji tüketti?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin ulaştırma sektörü nihai enerji tüketim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kara yolu taşımacılığında 2022'de nihai enerji tüketimi 1 milyon 145 bin 54 terajul oldu.

Yakıtlar itibarıyla, toplam enerji tüketiminin yüzde 74,6'sını motorin, yüzde 14,2'sini sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), yüzde 11'ini benzin ve yüzde 0,2'sini diğer yakıtlar oluşturdu.

Kara yolu taşımacılığında bu dönemde nihai enerjinin, yüzde 39,1'ini otomobiller, yüzde 28,6'sını kamyonlar, yüzde 18,4'ünü kamyonetler ve yüzde 8,9'unu otobüsler tüketti.

Demir yolu taşımacılığında enerji tüketimi 10 bin 84 terajul oldu

Demir yolu taşımacılığında ise 2022'de nihai enerji tüketimi 10 bin 84 terajul olarak kayıtlara geçti. Enerji tüketiminde motorinin payı yüzde 52,2, elektriğin payı yüzde 47,8 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde demir yolu taşımacılığında motorin tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 16,8, elektrik tüketimi ise yüzde 13,7 arttı. Yüksek hızlı trenlerin nihai elektrik tüketimi yüzde 76,3, tramvay ve metroların elektrik tüketimi yüzde 13,2 yükseldi.

TÜİK verileri ilk kez açıkladı

Ulaştırma Sektörü Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri Araştırması, TÜİK tarafından, kara yolu ve demir yolu taşımacılığı için idari kayıt verileri kullanılarak gerçekleştirildi. İlk kez yayımlanan bültenle kara yolu ve demir yolu taşımacılığı ayrıntısında enerji kaynaklarının tüketimine ait istatistikler sunuldu. Deniz yolu ve hava yolu taşımacılığına ait enerji tüketimi verileri ise kapsama alınmadı.