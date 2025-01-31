TÜİK verileri ortaya koydu: 2024 yılında satılan 1,5 milyon konutun yüzde 35'ini kadınlar satın aldı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Paylaşılan bilgilere göre, geçen sene resmi olarak Türkiye’de tapu devri yapılan konut sayısı bir önceki yıla göre yüzde 20,6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl satılan 1,5 milyona yakın konutun 517 bininin kadınların satın aldığını söyleyen Mars Gayrimenkul Kurucusu ve CEO’su Hakan Bucak, “Diğer bir ifadeyle, konut alımında kadınların oranı yüzde 35 olarak gerçekleşti. Bu da Cumhuriyet tarihinde ulaşılan en yüksek oran. Sadece adetsel bazda değil, toplam satışa oran olarak baktığımızda da Türkiye’de el değiştiren her 100 konuttan 35’inin kadınlar tarafından alındığını görüyoruz. Böylece, Türkiye tarihinde ilk kez kadınların konut alım oranı yüzde 35’ler seviyesine yükselmiş oldu” ifadelerini kullandı.

Lider üç il...

Kadınların konut alım oranının en yüksek olduğu iller arasında Kırklareli’nin yüzde 42,3’lük oranla birinci sırada geldiği. Bu şehri sırasıyla yüzde 42,2 ile Çanakkale ve yüzde 42 ile Balıkesir takip etti. Bucak, kadın konut alım oranının en düşük olduğu illerin yüzde 22,6 ile Muş, yüzde 23,2 ile Ağrı ve yüzde 23,4 ile Ardahan olduğunu açıkladı.

"Kadınların tercih ve güveni sektör için önemli"

Yüksek enflasyon dönemlerinde yatırım kararlarının daha dikkatli alınması gerektiğini belirten Bucak, “Özellikle birinci el konut alımında kadınların karar verici rol üstlenmesi sektörün dinamiklerini değiştiriyor... Kadınların içine sinen projeler satış riski yaşamaz. Kadınların tercih ve güveni sektördeki başarıyı belirleyen en önemli faktörlerden biri. Ayrıca TÜİK verileri de gösteriyor ki kadınlar konut seçiminde sadece yatırım değerini değil, güvenlik, yaşam kalitesi ve sürdürülebilirliği de göz önünde bulunduruyor. Bu da kadınların karar verdiği projelerin uzun vadede daha sağlam ve istikrarlı yatırımlara dönüştüğünü kanıtlıyor" dedi.