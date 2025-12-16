TÜİK verileriyle girişimcilik tablosu: Yeni şirketlerin adresi ticaret, hayatta kalma oranı yüzde 78

TÜİK, Avrupa Parlamentosu'nun Avrupa İş İstatistikleri yönetmeliğinde yaptığı düzenleme çerçevesinde Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri'nde gerçekleştirilen revizyona bağlı olarak, Girişimcilik ve İş Demografisi göstergelerini revize etti.

2024'te en çok girişim perakende ticarette

Bu girişimlerin istihdam yaratma payı yüzde 4,9 oldu. Girişimlerin 2023 yılındaki doğum oranı ise yüzde 15,5 ve istihdamdaki payı yüzde 4,9 olarak gerçekleşti.

Doğan girişimler incelendiğinde, 2024 yılında en yüksek payı yüzde 32,1 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü aldı. Bu sektörü sırasıyla, yüzde 16,8 ile ulaştırma ve depolama ve yüzde 10,1 ile inşaat sektörleri takip etti.

İllere göre 2024 yılında doğan girişimlerden en yüksek payı yüzde 25,8 ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla yüzde 7,5 ile Ankara ve yüzde 6,5 ile İzmir takip etti.

2022'de girişimlerin yüzde 12,9 öldü

Ölen girişimlerin istihdamdaki payı ise 2022 yılında yüzde 4,2 oldu. Girişimlerin 2021 yılındaki ölüm oranı yüzde 11,9 iken istihdamdaki payı yüzde 4,1 olarak gerçekleşti.

Ölen girişimler incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek payı yüzde 35,0 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü aldı. Bu sektörü sırasıyla, yüzde 16,3 ile ulaştırma ve depolama ve yüzde 10,6 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörleri takip etti.

İllere göre 2022 yılında ölen girişimlerden en yüksek payı yüzde 25,7 ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla yüzde 7,0 ile Ankara ve yüzde 6,0 ile İzmir takip etti.

2023'te doğan girişimlerin yüzde 78,3'ü 2024'te hayatta kaldı

Girişimlerin 2022 yılında bir yıllık hayatta kalma oranı yüzde 75,2, iki yıllık hayatta kalma oranı yüzde 58,6 olarak gerçekleşti.

Hızlı büyüyen girişimler oranı 2024 yılında yüzde 14,4 oldu. Aynı yıl için ceylan girişimler oranı ise yüzde 2,4 oldu.

Hızlı büyüyen girişimlerin 2024 yılında yüzde 23,5'i imalat, yüzde 20,5'i toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 15,2'si ise inşaat sektöründe faaliyet gösterdi.

Ceylan girişimlerin 2024 yılında yüzde 27,0'ı imalat, yüzde 15,2'si toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı yüzde 12,4'ü ise inşaat sektöründe faaliyet gösterdi.

İmalat sanayinde doğan girişimlerin yüzde 57,8'i düşük teknoloji

İmalat sanayinde 2024 yılında doğan girişimlerin yüzde 29,6'sı orta düşük, yüzde 11,7'si orta yüksek, yüzde 0,9'u ise yüksek teknoloji düzeyine sahip ürünleri üreten girişimler oldu.

2016-2020 arası doğan girişimlerin 2024'teki ciro payı yüzde 16,6

En yüksek ikinci ciro payına ise yüzde 14,1 ile 2011-2015 yılları arasında kurulan girişimler sahip oldu.Kuruluş yılı 2016-2020 arası olan girişimlerin 2024 yılındaki istihdam payı yüzde 20,1 oldu.

Girişimlerden 2021 ve sonrasında kurulanlar ise yüzde 17,4'lük istihdam payına sahip oldu. Kuruluş yılı 1990 ve öncesi olan girişimlerin 2024 yılındaki ihracat payı yüzde 17,3 oldu Girişimlerden 1996-2000 arasında kurulanlar ise yüzde 16,3'lük ihracat payı ile ikinci en yüksek orana sahip oldu.

Kuruluş yılı 1990 ve öncesi olan girişimlerin 2024 yılındaki ithalat payı yüzde 28,4 oldu. Girişimlerden 1996-2000 arasında kurulanlar ise yüzde 16,3'lük ithalat payı ile en yüksek orana sahip oldu.