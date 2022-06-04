TÜİK’e 20 yeni bölge müdürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TÜİK Başkanlığında açık bulunan 20 bölge müdürlüğüne atama yapıldı.

Buna göre; Adana Bölge Müdürlüğüne Orhan Deha Dede, Ankara Bölge Müdürlüğüne Hakan Yurttutan, Antalya Bölge Müdürlüğüne Ergün Ertaş, Balıkesir Bölge Müdürlüğüne Taner Tekeli, Bursa’ya Zeki Bostancı, Denizli’ye Özer Coşkun, Edirne’ye Hasan Akdemir, Gaziantep’e Tolga Demirel, İstanbul’a Ali İhsan Yücedağ, İzmir’e Yavuz Uyar, Kars’a Dursun Coşgun, Kayseri’ye Mehmet Varan, Konya’ya Muammer Kubaloğlu, Malatya’ya Ali Tüfekçi, Manisa’ya Selçuk Direkçi, Nevşehir’e İsa Kaymak, Samsun’a Halil Emecen, Siirt’e Musa Can Çil, Van’a Cem Özaydın ve Zonguldak’a Cengizhan Güder atandı.

Mustafa Teke de görevi bıraktı

Bu arada Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Fiyat İstatistikleri Daire Başkanlığı altında yer alan Tüketici Fiyatları Grup Başkanı Mustafa Teke görevinden ayrıldı. Enflasyon verisi açıklanmadan önce görevinden ayrılan Teke’nin yerine Yelda Ayaz’ın atandığını belirten kaynaklar, Teke’nin ayrılık nedeni hakkında bilgi vermedi. TÜİK konu hakkında yorum yapmadı.Mayıs ayının sonlarında da uzun yıllar kurumun Fiyat İstatistikleri Daire Başkanlığı yapan Cem Baş sağlık sorunu gerekçesiyle görevinden ayrılmıştı.