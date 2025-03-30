TÜİK'in 2022'den bu yana açıklamadığı madde fiyatları mahkemede

TÜİK 2022'den bu yana enflasyon hesabında baz aldığı madde fiyatlarını gizli tutarken, emekli Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz, TÜİK verilerinin asılsız olduğunu iddia ederek dava açmıştı.

Çilesiz'in açtığı davada Sözcü'nün haberine göre dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Madde fiyatları mahkemede

TÜİK’in mahkemenin isteği üzerine enflasyon hesabında baz aldığı madde fiyatlarını şifreli flaş bellek içerisinde mahkemeye sunduğu öne sürüldü. TÜİK'in flaş belleği, bir zarf içinde cuma günü mesai bitiminden hemen önce teslim ettiği öğrenildi.

TÜİK madde fiyatlarını neden yayınlamıyor?

TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya madde fiyatlarının yayımlanmamasına yönelik eleştirilere şöyle yanıt vermişti:

"Geçmişte açıklanan madde fiyatlarının bir gösterge niteliği yoktur. Madde fiyatlarının açıklanması için ekstra bir gün daha çalışma yapmak gerekiyor. Bu sebeple artık gösterge niteliği taşımayan bu fiyatları yayınlamıyoruz."

Devrimci İşçi Sendikası Konfederasyonu da (DİSK), konuyla ilgili TÜİK’e dava açmış, davayı kazanmalarına rağmen verilerin açıklanmadığı gerekçesiyle de TÜİK yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

