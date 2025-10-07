TÜİK'in 'şiddet' araştırması kan donduran gerçeği ortaya koydu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı ‘Türkiye Kadına Yönelik Şiddet Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı.

Araştırma kapsamında 15-59 yaş grubundaki 18 bin 275 kadın ile görüşüldü.

Buna göre, yaşamının herhangi bir döneminde kadınların yüzde 28,2'si psikolojik, yüzde 18,3'ü ekonomik, yüzde 12,8'i ise fiziksel şiddete uğradı.

Tüm şiddet türleri yaş grubuna göre incelendiğinde, yaşamının herhangi bir döneminde fiziksel şiddete en yüksek oranda 35-44 yaş grubundaki kadınlar maruz kaldı.

Bu yaş grubunu sırasıyla yüzde 14,3 ile 45-59 yaş grubundaki kadınlar; yüzde 11,9 ile 25-34 yaş grubundaki kadınlar takip etti.

Yaşamının herhangi bir döneminde fiziksel şiddete en fazla yüzde 14,7 ile 35-44 yaş grubundaki kadınlar maruz kaldı

Boşanan kadınların ezici çoğunluğu...

Maruz kalınan şiddet değerlendirildiğinde, boşanan kadınların yüzde 62,1'i psikolojik, yüzde 42,5'i ekonomik, yüzde 41,5'i ise fiziksel şiddete maruz kaldı.

Evli kadınların yüzde 26,4'ü psikolojik, yüzde 19,9'u ekonomik, yüzde 11,6'sı ise fiziksel şiddete muhatap oldu.

Hiç evlenmeyen kadınların yüzde 25,7'si psikolojik şiddete, yüzde 14,2'si dijital şiddete, yüzde 13,4'ü ise ısrarlı takibe maruz kaldı.

Özel sektörde psikolojik şiddet

Psikolojik şiddete maruz kalan kadınlar çalışılan sektöre göre incelendiğinde, yüzde 34,0'ünün özel sektörde; yüzde 31,9'unun ise kamu sektöründe çalıştığı görüldü.

Ekonomik şiddete maruz kalan kadınların ise yüzde 21,1'inin özel sektörde; yüzde 10,6'sının ise kamu sektöründe çalıştığı görüldü.

En çok Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi

Fiziksel şiddete maruz kalan kadınların oranı İBBS-1 düzeyine göre incelendiğinde, fiziksel şiddetin en çok görüldüğü bölge yüzde 25,9 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi iken en düşük olduğu bölge ise yüzde 8,8 ile Ortadoğu Anadolu Bölgesi oldu.

En çok belirtilen şiddet nedeni…

Eşi veya birlikte olduğu kişinin fiziksel ve/veya cinsel şiddetine maruz kalan kadınların belirttiği şiddet nedenleri incelendiğinde, erkeğin öfke kontrolü yüzde 21,7 ile ilk sırada yer alırken, erkeğin yetiştirilme tarzı yüzde 13,3 ile ikinci, maddi sıkıntı ise yüzde 13,0 ile üçüncü sırada yer aldı.

Şiddet davranışının nedeni olarak maddi sıkıntıyı belirtenlerin yüzde 15,1'inin 45-59 yaş grubundaki kadınlar; erkeğin kadını kıskanmasını belirtenlerin yüzde 14,1'inin 15-24 yaş grubundaki kadınlar olduğu görüldü.