TÜİK'te yönetmelik uygulama yetkisi değişti

ANKARA

Enflasyon istatistikleri sebebiyle uzun süredir gündemden düşmeyen, bir süredir de görevden alma ve görevden af talepleriyle tartışılan Türkiye İstatistik Kurumu’nun, hizmet birimlerinin kuruluş, görev ve yetkilerini düzenleyen yönetmelikte önemli bir değişiklik yapıldı.

7 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Hizmet Birimlerinin Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Yönetmeliğin 26’nı maddesinde yönetmelik hükümlerinin Türkiye İstatistik Kurumunun bağlı bulunduğu Bakan tarafından yürütülmesi öngörülüyordu. Yapılan değişiklikle yönetmeliğin yürütülmesi işi Bakan (Hazine ve Maliye Bakanı) yerine Türkiye İstatistik Kurumu Başkanına verildi.