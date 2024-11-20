TÜİK'ten Ar-Ge faaliyetleri için yeni çalışma

TÜİK'ten yapılan açıklamada, "Ülkemizdeki Ar-Ge yatırımlarının artması, sürdürülebilir büyümenin sağlanması, rekabet gücü ile nitelikli işgücü istihdamının desteklenmesi vb. amaçlar doğrultusunda mali ve mali olmayan şirketlere yönelik olarak çeşitli vergi indirim ve istisnaları sağlanmaktadır." denildi.

Bu doğrultuda, TÜİK tarafınca Ar-Ge faaliyetlerine yönelik politikalarda karar alıcılara yardımcı olacak istatistiklerin ortaya konması amacıyla yeni bir çalışma hazırlandı.

"Dolaylı Ar-Ge Teşvikleri, 2023" konu başlıklı yeni haber bültenine ilişkin sonuçlar 22 Kasım 2024 tarihinde saat 10.00'da yayımlanacak.