TÜİK'ten 'bölge müdürü' açıklaması

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 4 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bölge müdürlükleri atamalarının asaleten olduğunu, yeni bir atama ya da görev yeri değişikliğinin söz konusu olmadığını bildirdi.

TÜİK'ten konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bazı basın, yayın organları ve sosyal medya hesaplarında TÜİK Bölge Müdürlüklerine yeni atamalar yapıldığına yönelik yalan ve yanlış bilgiler içeren haber ve paylaşımlara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

4 Haziran 2022 tarihli ve 31856 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı gereği 20 Bölge Müdürünün asaleten ataması yapılmıştır. Ataması yapılan Bölge Müdürlerimizin tamamı daha önceden vekâleten görevlerini yaptıkları Bölge Müdürlüklerine asaleten atanmıştır. Yeni bir atama ya da görev yeri değişikliği söz konusu değildir.

Kamuoyunu yanıltacak haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini, kamuoyunun bilgisine sunarız."