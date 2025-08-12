TÜİK'ten yeni nüfus istatistiği: İlk kez üçer aylık veriler açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için ilk kez üretilen Türkiye geneli "Dönemlik Nüfus İstatistikleri" sonuçlarını 13 Ağustos 2025 tarihinde kamuoyu ile paylaşacak.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, 1831 yılında Osmanlı Devleti sınırları dâhilindeki nüfusun belirlenmesi için ilk sayım yapıldığı, 1927 yılından itibaren gerçekleştirilen Genel Nüfus Sayımları yoluyla ise 5 veya 10 yıllık aralıklarla nüfus istatistikleri üretildiği hatırlatıldı.

2007 yılında Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nin (ADNKS) kurulmasıyla birlikte, idari kayıtlara dayalı nüfus istatistikleri yıllık olarak üretilmeye başlandığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Nüfus ve demografik yapımızdaki hızlı değişim günümüzün ve istikbalimizin en mühim meselelerinden biri haline gelmiştir. Bu yönde geliştirilecek nüfus politikalarının bütüncül bir şekilde ele alınması ve ihtiyaç duyulan temel alanlarda yenilikçi öneriler geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Demografik dönüşümün hız kazandığı bu dönemde, politika yapıcılar, araştırmacılar ve toplumun diğer aktörleri zamanlı ve kanıta dayalı nüfus verilerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Bu kapsamda, dünyada az sayıda ülke tarafından üretilebilen dönemlik nüfus bilgisine ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. Üçer aylık dönemler için ilk kez üretilen Türkiye geneli “Dönemlik Nüfus İstatistikleri” sonuçları 13 Ağustos 2025 tarihinde kamuoyu ile paylaşılacaktır."