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TÜİOSB’de 108 hektarlık yeni yatırım etabı açıldı

TÜİOSB, 108 hektarlık yeni genişleme alanı için ön tahsis sürecini başlattı. Karma OSB statüsüyle hizmet verecek yeni etapta yeşil dönüşüm ve orta-yüksek teknoloji yatırımları ön plana çıkacak.

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TÜİOSB’de 108 hektarlık yeni yatırım etabı açıldı

TÜİOSB Gıda İhtisas ve Karma Organize Sana­yi Bölgesi, yatırımcı ta­lebindeki artış üzerine yeni ge­nişleme alanını yatırımcılara açtı. Toplam 226 hektarlık sa­nayi altyapısına ulaşacak pro­jede, 108 hektarlık üçüncü alan için ön tahsis başvuruları 27 Temmuz'a kadar Sanayi ve Tek­noloji Bakanlığı'nın MEYDİP sistemi üzerinden alınacak.

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, sa­nayide rekabet gücünün artık yalnızca üretim kapasitesiyle değil, çevresel uyum, enerji ve­rimliliği ve dijitalleşme yetkin­liğiyle ölçüldüğünü belirterek, bölgede sürdürülebilir üretim anlayışıyla yatırımları büyüt­tüklerini söyledi.

İlk etap tamamen doldu

Balta, 118 hektarlık ilk etapta altyapı çalışmalarının tamam­landığını ve 60 sanayi parseli­nin tamamının tahsis edildiğini belirterek, bölgede 21 firmanın inşaat ruhsatı aldığını, 10 fab­rikanın inşaatının sürdüğünü, 6 firmanın ise üretime başla­yarak istihdam oluşturduğunu açıkladı.

Artan yatırım talebi doğrul­tusunda yeni etap için ön tah­sis sürecini başlattıklarını ifa­de eden Balta, yeni yatırım ala­nının yalnızca bölge sanayisi için değil, Türkiye'nin yeşil dö­nüşüm hedefleri açısından da stratejik önem taşıdığını vurgu­ladı.

Yeni genişleme alanıyla bir­likte TÜİOSB'nin yalnızca gı­da ihtisas OSB'si olarak değil, Karma OSB statüsünde faali­yet göstereceğini belirten Bal­ta, orta ve yüksek teknoloji alanlarında üretim yapan fark­lı sektörlerden yatırımcıların da bölgeye gelebileceğini söy­ledi. Savunma sanayine yöne­lik yatırımların da yeni etapta yer almasının hedeflendiğini dile getiren Balta, yeşil ve dijital üretim ekosistemini güçlendi­receklerini ifade etti.

TÜİOSB’de 108 hektarlık yeni yatırım etabı açıldı - Resim : 1

SKDM uyumlu altyapı

Balta, Dünya Bankası onaylı altyapısıyla Türkiye'nin ilk "Ye­şil Doğan OSB" unvanına sahip TÜİOSB'nin yatırımcılara Av­rupa Birliği'nin Sınırda Kar­bon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kriterleriyle uyumlu, düşük karbon ayak izine sahip bir üretim altyapısı sunduğunu belirterek, yeni yatırım etabı­nın bölgenin sanayi kapasitesi­ni ve rekabet gücünü artıracağı­nı kaydetti.

Kaynak: DÜNYA - MERSİN
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