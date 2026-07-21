TÜİOSB’de 108 hektarlık yeni yatırım etabı açıldı
TÜİOSB, 108 hektarlık yeni genişleme alanı için ön tahsis sürecini başlattı. Karma OSB statüsüyle hizmet verecek yeni etapta yeşil dönüşüm ve orta-yüksek teknoloji yatırımları ön plana çıkacak.
TÜİOSB Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi, yatırımcı talebindeki artış üzerine yeni genişleme alanını yatırımcılara açtı. Toplam 226 hektarlık sanayi altyapısına ulaşacak projede, 108 hektarlık üçüncü alan için ön tahsis başvuruları 27 Temmuz'a kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın MEYDİP sistemi üzerinden alınacak.
TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, sanayide rekabet gücünün artık yalnızca üretim kapasitesiyle değil, çevresel uyum, enerji verimliliği ve dijitalleşme yetkinliğiyle ölçüldüğünü belirterek, bölgede sürdürülebilir üretim anlayışıyla yatırımları büyüttüklerini söyledi.
İlk etap tamamen doldu
Balta, 118 hektarlık ilk etapta altyapı çalışmalarının tamamlandığını ve 60 sanayi parselinin tamamının tahsis edildiğini belirterek, bölgede 21 firmanın inşaat ruhsatı aldığını, 10 fabrikanın inşaatının sürdüğünü, 6 firmanın ise üretime başlayarak istihdam oluşturduğunu açıkladı.
Artan yatırım talebi doğrultusunda yeni etap için ön tahsis sürecini başlattıklarını ifade eden Balta, yeni yatırım alanının yalnızca bölge sanayisi için değil, Türkiye'nin yeşil dönüşüm hedefleri açısından da stratejik önem taşıdığını vurguladı.
Yeni genişleme alanıyla birlikte TÜİOSB'nin yalnızca gıda ihtisas OSB'si olarak değil, Karma OSB statüsünde faaliyet göstereceğini belirten Balta, orta ve yüksek teknoloji alanlarında üretim yapan farklı sektörlerden yatırımcıların da bölgeye gelebileceğini söyledi. Savunma sanayine yönelik yatırımların da yeni etapta yer almasının hedeflendiğini dile getiren Balta, yeşil ve dijital üretim ekosistemini güçlendireceklerini ifade etti.
SKDM uyumlu altyapı
Balta, Dünya Bankası onaylı altyapısıyla Türkiye'nin ilk "Yeşil Doğan OSB" unvanına sahip TÜİOSB'nin yatırımcılara Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kriterleriyle uyumlu, düşük karbon ayak izine sahip bir üretim altyapısı sunduğunu belirterek, yeni yatırım etabının bölgenin sanayi kapasitesini ve rekabet gücünü artıracağını kaydetti.