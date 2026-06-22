TÜİOSB’de alt yapı çalışmaları tamamlandı.

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Görüşmede, TÜİ­OSB’de devam eden altyapı ve yatırım hazırlıkları ele alındı. Balta, OSB sahasında yer alan 5 elektrik dağıtım merkezinin üretim ve test süreçlerinin ta­mamlandığını, gerçekleştiri­len kontrollerin ardından mer­kezlerin kullanıma hazır hale geldiğini belirtti.

Altyapı çalış­malarında gri su, atık su, içme suyu ve yağmur suyu hatların­da tamamlanma oranının yüz­de 95’e, taş duvar imalatlarında ise yüzde 90’a ulaştığı aktarıldı. Sanayi bölgesinde yatırım sü­recine ilişkin bilgi veren Balta, şu ana kadar 20 firmanın ya­pı ruhsatı aldığını, bunlardan 10’unun altyapı inşaatına baş­ladığını, 6 firmanın ise fabri­ka inşaatlarını tamamladığını söyledi.

Yatırımcılardan gelen talepler doğrultusunda plan­lanan üçüncü genişleme ala­nında orta ve yüksek teknoloji odaklı, ihracat yapan sektörle­re yer verilmesinin öngörüldü­ğünü belirten Balta, yatırımcı­lara 24 aya kadar ödeme planı sunulacağını ifade etti. Ayrıca yatırım ve ihracat teşviklerin­den yararlanabilecek firma­ların bölgeye yatırım yapma­sının hedeflendiğini kaydetti.