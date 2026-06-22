TÜİOSB’de alt yapı çalışmaları tamamlandı.
TÜİOSB Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan’ı ziyaret ederek OSB’de yürütülen çalışmalar ve yatırım sürecine ilişkin bilgi verdi.
Görüşmede, TÜİOSB’de devam eden altyapı ve yatırım hazırlıkları ele alındı. Balta, OSB sahasında yer alan 5 elektrik dağıtım merkezinin üretim ve test süreçlerinin tamamlandığını, gerçekleştirilen kontrollerin ardından merkezlerin kullanıma hazır hale geldiğini belirtti.
Altyapı çalışmalarında gri su, atık su, içme suyu ve yağmur suyu hatlarında tamamlanma oranının yüzde 95’e, taş duvar imalatlarında ise yüzde 90’a ulaştığı aktarıldı. Sanayi bölgesinde yatırım sürecine ilişkin bilgi veren Balta, şu ana kadar 20 firmanın yapı ruhsatı aldığını, bunlardan 10’unun altyapı inşaatına başladığını, 6 firmanın ise fabrika inşaatlarını tamamladığını söyledi.
Yatırımcılardan gelen talepler doğrultusunda planlanan üçüncü genişleme alanında orta ve yüksek teknoloji odaklı, ihracat yapan sektörlere yer verilmesinin öngörüldüğünü belirten Balta, yatırımcılara 24 aya kadar ödeme planı sunulacağını ifade etti. Ayrıca yatırım ve ihracat teşviklerinden yararlanabilecek firmaların bölgeye yatırım yapmasının hedeflendiğini kaydetti.