Tükenmeyiz yakmak ile

17 Ekim 2020

Orman yangınları, yıkıma karşı toplumsal dayanışmayı da beraberinde getirdi. Her yakılan ağacın yerine fazlasıyla fidan dikmek, ormanda ölen canlıları geri getirmese de gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak için üzerimizde düşeni yapma yolunu seçtik. Kapak konumuzu gündemin felaketi olan orman yangınlarına ayırdık.

Yapısal temel sağlamsa, cazibe merkezi olmak işten bile değil. TÜSİAD Başkanı Kaslowski, Kanaat Önderleri Gündem Özel’de konuğumuz oldu.

Paranın Rotası’nda Ufuk Korcan; yeni halka arz edilen hisseleri incelemeye davet ediyor okuru.

Güneş enerjisi talebi gümüşe girişleri canlandırıyor. Evrim Küçük inceledi, yazdı. Amerikan seçimlerinde mavi mi kırmızı mı sorusu yakında cevabını bulacak.

Ne yapmalı? Temmer Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya; madenleri doğayla ve turizmle buluşturmayı öneriyor.

Takım Oyunu’nda Özge Yavuz; Arzum’daki yönetimi vitrine taşıdı. Murat Kolbaşı; “Bizde aile kavgasına yer yok” diyor.

Koç’un Rotası’nda Tunç Diptaş; “Yönetici mi, lider mi?” diye soruyor. Çizgileriyle Güven Bilge; işletmelerde teknoloji yönetimine dair bir sohbeti anlatıyor bize.

Fatoş Bozkuş; Trendyol’un neden hep zirvede olduğunu yazdı ve reklam verenlerin programatik satınalma eğilimini anlattı.

Bilmemiz gereken 5 şey; Evde spor salgını sakatlık çıkarmasın… Yasemin Salih yazdı.

İşin Geleceği’nde Selenay Yağcı; Twin Kurucu Ortağı ve CEO’su Asude Altuntaş’ın sosyal girişimini aktarıyor.

Teknoloji söyleşisi, ilginç bir konuyu gündeme taşıyor; ruhlarımız teknolojiyi takip edebiliyor mu? Volkan Akı, yükselen müşteri deneyimi fırsatına dikkat çekiyor.

Duayen reklamcı Faruk Atasoy’un yakın tarihimize dair ilginç notlar içeren söyleşisini kaçırmayın; “Bırakın Özal’dan iş istemeyi; biz Özal’a saati bile sormazdık.”

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlere dolu dolu bir Dünya + ve Dergi sunmaya gayret ettik. İyi okumalar…