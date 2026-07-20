Tükenmişlikten kurtuldu, gelirini ikiye katladı!

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Yoğun iş temposu ve tükenmişlik sendromu nedeniyle öğretmenliği bırakan genç bir kadın, aldığı radikal kararla hem yaşam kalitesini artırdı hem de gelirini ikiye katladı.

Kendi özel ders şirketini kuran Ella Weston, bugün haftada 40'tan fazla öğrenciye eğitim verirken esnek çalışma düzeni sayesinde yılda 70 bin sterlinden fazla kazanç elde ediyor.

34 bin sterlin maaşı bırakıp kendi işini kurdu

26 yaşındaki Ella Weston, 2021 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra Güney Londra'da öğretmen olarak çalışmaya başladı. Ancak yıllık 34 bin sterlinlik maaşın, uzun mesailer ve yoğun stres karşısında yeterli olmadığını düşünerek kariyerini sorgulamaya başladı.

Mart 2024'te öğretmenliği bırakan Weston, iki ay sonra kendi özel ders girişimi Ella's Study Spot'u hayata geçirdi.

Günde sadece iki saat çalışıyor

Weston, artık çoğu gün yalnızca iki saat ders verdiğini belirtiyor. Evindeki çalışma alanından faaliyet gösteren genç girişimci, sabah evde eğitim gören öğrencilerle bire bir çalışıyor, akşam saatlerinde ise küçük gruplara ders veriyor.

Kendi hazırladığı kişiselleştirilmiş ders programları sayesinde hem öğrencilerin ilgisini artırdığını hem de öğretmenlikten aldığı keyfi yeniden kazandığını söylüyor.

Tükenmişlik sendromu nedeniyle mesleği bıraktı

Weston, öğretmenlik yaptığı dönemde bitmek bilmeyen mesailer, yoğun bürokrasi, sınıf ihtiyaçlarını cebinden karşılaması ve sürekli artan beklentiler nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladığını anlattı.

Uykusuzluk, yüksek kaygı seviyesi ve yüksek tansiyon nedeniyle sağlık izni almak zorunda kalan genç öğretmen, sonunda kendi sağlığını önceliklendirmeye karar verdi.

Gelirini ikiye katladı, bekleme listesi oluştu

Özel ders şirketi kısa sürede büyüyen Weston'ın grup dersleri birkaç ay içinde neredeyse tamamen doldu. Bugün yeni öğrenciler için bekleme listesi oluşturan girişimci, yıllık gelirini eski öğretmen maaşının iki katından fazlasına çıkardı.

Ancak kendi işini kurmanın emeklilik planlaması, işletme giderleri ve finans yönetimi gibi yeni sorumluluklar getirdiğini de vurgulayan Weston, buna rağmen elde ettiği özgürlük ve esnek çalışma düzeninin maddi kazançtan daha değerli olduğunu ifade etti.

Diğer öğretmenlere de yol gösteriyor

Weston artık yalnızca öğrencilere ders vermekle kalmıyor. Özel öğretmenliğe geçmek isteyen eğitimcilere rehberlik eden bir kılavuz da hazırlayan genç girişimci, tükenmişlik yaşayan öğretmenlerin daha dengeli bir çalışma hayatına geçiş yapmasına destek oluyor.

Haftada 40'tan fazla öğrenciyle çalışan Weston, eğitim sistemindeki sorunlara dikkat çekerek öğretmenlerin daha fazla değer görmesi ve iş-yaşam dengesini koruyabilecek koşullara kavuşması gerektiğini savunuyor.