Tüketici 100’ü aştı, sanayi güçlü, inşaat zayıf kaldı

Yılın ilk aylarında ekonomik güven göstergeleri sert bir bozulmaya değil, temkinli bir toparlanmaya işaret etti. Tüketici ve sanayi tarafında güçlenme öne çıktı. Hizmet ve perakende de ivme kaybı sınırlı fakat eşik değerin üzerinde. İnşaatta ise belirgin zayıflık dikkat çekti.

2025 yılı Ocak ayında 99,7 olan ekonomik güven endeksi, 2026 Ocak’ta 99,4 ile yataya yakın bir seyir izledi. Ancak şubat ayında belirgin bir artış kaydedildi. Şubat 2025’te 99,2 olan endeks, 2026’nın aynı ayında eşik değeri aşarak 100,7’ye yükseldi.

Tüketici güveninde belirgin artış

Toparlanmanın en dikkat çekici ayaklarından biri de tüketici güveninde gerçekleşti. Hanehalkı geçen yıla göre daha iyimser bir duruş sergiledi. Tüketici güven endeksi Ocak 2025’te 81,0 seviyesindeyken 2026 Ocak’ta 83,7’ye yükseldi. Şubat ayında ise artış daha belirginleşti. Şubat 2025’te 82,1 olan endeks, 2026 Şubat’ta 85,7’ye kadar çıkabildi.

Reel kesim ve siparişler güçlü

İmalat sanayini yansıtan reel kesim güven endeksi de 2026’da geçen yılın üzerine çıktı. Toplam siparişler ve ihracat siparişlerinde artış dikkat çekti. Üretim tarafında beklentiler güçlendi. Ocak 2025’te 102,6 olan endeks, 2026 Ocak’ta 103,0’a yükseldi. Şubat ayında ise 2025’te 102,8 olan değer, 2026’da 104,1’e çıktı.

Hizmet ve perakende sınırlı inşaat zayıf

Hizmet sektörü güven endeksi 2026’nın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre bir miktar daha düşük seyretti. Ocak 2025’te 116,5 olan endeks, 2026 Ocak’ta 113,8’e geriledi. Şubat ayında da 114,2’den 113,8’e sınırlı bir düşüş görüldü. Perakende ticaret güven endeksinde de tablo benzer. Ocak 2025’te 114,5 olan endeks, 2026 Ocak’ta 112,6’ya geriledi. Şubat ayında ise 116,3’ten 115,9’a sınırlı bir düşüş kaydedildi. İki sektör de şubat ayında eşik değerin üzerinde seyretti. İnşaat sektörü güven endeksi ise belirgin şekilde zayıfladı. Ocak 2025’te 91,7 olan endeks, 2026 Ocak’ta 85,7’ye düştü. Şubat ayında da 89,3’ten 83,9’a geriledi. Son bir ayda yaşanan düşüşün maliyet baskıları ve finansman koşullarıyla ilişkilendirildi.