Tüketici Birliği açıkladı: Market enflasyonu nisanda yüzde 1,58 arttı

Tüketici Birliği Federasyonu 2025 Nisan dönemi Market Endeksi verilerini açıkladı.

5 farklı il, 8 farklı market, 368 farklı ürünün bulunduğu, 47 ürün grubunun baz alındığı endekste hesaplama yöntemi iyileştirilerek, 'Market Endeksi' ürünlerin birim fiyatları veri tabanına göre oluşturuldu.

Nisanda market enflasyonu yüzde 1,58 arttı

Buna göre, Tüketici Birliği Federasyonu Market Endeksi sepetindeki fiyat artışı yüzde 1,58 oldu.

2025 yılının ilk çeyreğinde, limonun fiyatı yüzde 134,48 oranında arttı.

Nisan ayının zam şampiyonu limon

2025 Nisan’da fiyatı en çok artan beş ürün grubu; yüzde 21,12 ile limon, yüzde 18,61 ile şampuan, yüzde 10,84 ile katı sabun, yüzde 7,85 ile çikolata, yüzde 7,73 ile patates oldu.

2025 Nisan’da fiyatı en çok azalan beş ürün grubu ise; yüzde 43,83 ile kuru soğan, yüzde 8,66 ile yumurta, yüzde 6,96 ile çocuk bezi, yüzde 6,03 ile su ve yüzde 4,55 ile domates oldu.

2025 Nisan’da market bazında fiyat hareketleri ise şöyle gerçekleşti:

-Çelikkayalar: yüzde 22,36 artış

-Carrefour: yüzde 9,08 artış

-Şok: yüzde 7,12 artış

-A101: yüzde 4,23 artış

-Tarım Kredi: yüzde 2,40 artış

-Emirgan: yüzde 2,08 artış

-Migros: yüzde 1,54 artış

-Bim: yüzde 1,77 düşüş