Tüketici Birliği Federasyonu açıkladı: Ocak ayında en çok zamlanan ve ucuzlayan ürünler belli oldu!

Tüketici Birliği Federasyonu Market Endeksi Çalışma Grubu, Ocak 2025 dönemine ilişkin verileri açıkladı. Çalışma Grubu Başkanı Bingül Ceviz, fiyat artışlarının hız kesmediğini ve tüketicinin enflasyonunun yükselmeye devam ettiğini söyledi.

Beş farklı il, sekiz market ve 368 ürünü kapsayan endekse göre, Ocak ayında market fiyatları yüzde 2,53 oranında arttı. Ceviz, ekonomi yönetiminin enflasyonda gerileme olduğuna yönelik açıklamalarının tüketicinin günlük harcamalarında karşılık bulmadığını belirtti.

Fiyatı en çok artan ürünler

Ocak ayında en çok fiyatı artan ürünler arasında yoğurt yüzde 16,84 ile başı çekerken, bulgur yüzde 12,70, çocuk bezi yüzde 10,87, bisküvi yüzde 10,07 ve beyaz peynir yüzde 9,83 oranında zamlandı.

Fiyatı en çok düşen ürünler

Öte yandan, sıvı sabun yüzde 19,51, kuru soğan yüzde 12,21, patates yüzde 10,54, domates yüzde 6,31 ve un yüzde 5,29 oranında ucuzladı.

Marketlere göre fiyat değişimi

Market bazında incelendiğinde Emirgan yüzde 13,31 ile en yüksek fiyat artışını kaydederken, onu A101 (%9,12), Carrefour (%6,70) ve ŞOK (%3,90) takip etti. Migros ise yüzde 11,78’lik fiyat düşüşüyle en çok ucuzlayan market oldu.

Tüketici Birliği Federasyonu, fiyat artışlarının sürdüğünü ve tüketicinin enflasyonunun azalmadığını vurgulayarak, temel gıda ürünlerindeki fiyat hareketliliğinin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.