Tüketici cadde mağazalarını tercih etti, ciroda yüzde 70’e ulaşıldı

30 Haziran 2020

Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) araştırmasına göre, tüketicinin normalleşme döneminde tercihi cadde mağazaları oldu. AVM’lerde bulunan markalar 1-21 Haziran'da geçen yılın aynı dönemindeki cirolarının yarısına bile ulaşamazken, cadde mağazalarda bu oran yüzde 70 olarak gerçekleşti.

Yurt genelinde 166 üyesi ve bu üyelerinin 416 markası bulunan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), söz konusu markalar arasında gerçekleştirdiği anket çalışmasıyla normalleşme sürecinde perakende sektörünün nabzını tuttu.

BMD Başkanı Sinan Öncel, ülke genelindeki tüm AVM'lerin 1 Haziran itibarıyla açıldığını anımsatarak, araştırmayı 339 markayı bünyelerinde bulunduran 62'si hazır giyim ve 25'i ayakkabı firması olmak üzere 133 üye ile gerçekleştirdiklerini bildirdi. Öncel, 1-21 Haziran dönemini kapsayan araştırmaya göre, AVM'lerde yer alan markaların yüzde 58'inin, geçen yılın aynı dönemindeki cirosunun yüzde 50'sini bile yakalayamadığına dikkat çekti.

AVM’lerde ciroların yarısına bile ulaşılamadı

Markaların yüzde 11'inin geçen yılki cironun yüzde 25'ine bile ulaşamadığını, yüzde 21'inin ise yüzde 26-35'ini elde edebildiğini anlatan Sinan Öncel, şu bilgileri verdi: "Üyelerimizin yüzde 26'sı yüzde 36-50, yüzde 17'si, yüzde 51-60, yüzde 18'i yüzde 61-80, yüzde 8'i ise yüzde 81'in üzerinde ciroya ulaştıklarını beyan etti. Sektöre ayna tutan anketten üyelerimizin yüzde 58’inin AVM'lerdeki mağazalarında geçen yılki cirolarının yüzde 50'sine bile ulaşamadıklarını görüyoruz. Yüzde 58'lik grup için ciro ortalaması maalesef yüzde 35'te kaldı. Cadde mağazalarında ise üyelerimizin yüzde 63'ü ortalamada yüzde 70 ciroyu yakalamış görünüyor. Bu da bize müşterilerimizin cadde mağazalarını tercih ettiğini işaret ediyor."

"AVM'lerde tek seçenek ciro kirası"

AVM'lerde durumun daha olumsuz olduğunu, sürecin yaz boyunca hatta yıl başından önce değişmemesinden endişe ettiklerini söyleyen Sinan Öncel, "Yaz aylarında özellikle turizm bölgelerinde yabancıların perakende cirolarına çok ciddi katkısı oluyordu. Salgın nedeniyle yurt dışından turist gelemediği için sektör yaz döneminde yabancı katkısı alamayacak. Doğal olarak bu durum cirolara olumsuz yansıyacak." diye konuştu.

Perakendecinin bu koşullarda bir de kira gibi ortak alan gideri ödediğine dikkat çeken Öncel, ortak alan işletme giderlerinde açıklanamayan masraf kalemlerinin bulunduğunu, bunların çok acil ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti. Perakendecilerin yaz döneminde stoklarını tüketmesinin mümkün gözükmediğini kaydeden Öncel, "Önümüzdeki tüm veriler ve perakende ticaretin gerçeği, mevcut durumda tek seçeneğin ciro kirası olduğunu ve istihdamın devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Ciro kirasına dönülmez ve 'kazan kazan' iklimi oluşturulmazsa pek çok markanın yaşama şansı maalesef yok" dedi.

Online satışlarda yüzde 200'e varan artışlar yaşandı

Yaptıkları araştırmada salgın döneminde e-ticaret ile ilgili önemli bulgular elde ettiklerini ifade eden Sinan Öncel, söz konusu dönemde markaların yüzde 71'inin online satışlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100'ün üzerinde artış yaşadığını dile getirdi. Katılımcılardan yüzde 47’sinin online satışlarında yüzde 151 ve üzerinde artış olduğunu beyan ettiklerini açıklayan Öncel, “Yüzde 101 ve üzerinde artış olanların oranı ise yüzde 71'e ulaşıyor. Üyelerimizin sadece yüzde 9'u geçen yıla göre online satışlarında düşüş olduğunu bildirdi. Anket salgın sürecinde e-ticarette çok ciddi bir sıçrama olduğunu ortaya koyuyor. Haziranda online satışlarda yüzde 200'e varan artış yaşandı" diye konuştu.

Online satışlar henüz istenilen payı alamıyor

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerinin de anket sonuçlarını desteklediğini söyleyen Sinan Öncel, şu açıklamalarda bulundu:

"BKM verilerine göre mart, nisan ve mayısta 7 milyon kart ilk kez online alışverişte kullanıldı. Mayısta internetten kartlı ödeme yapılan iş yeri sayısı geçen yıla göre yüzde 43 artışla 54 bin 500'e çıktı. Aynı dönemde internetten kartlı ödeme tutarı 19 milyar liraya ulaşarak rekor kırdı. Mayıstaki toplam kartlı ödemelerin yüzde 25'i internetten yapıldı."

Öncel, bu büyük sıçramaya rağmen online satışların toplam perakende cirosu içindeki payının yüzde 10'u aşmadığını ve perakende ticareti tek başına kurtaracak düzeye gelmediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA