Tüketici elektroniği pazarı Türkiye'de yüzde 15 küçülecek

18 Nisan 2019

Pazardaki geçici durgunluğa karşın Türkiye'nin 5 yıl içinde Avrupa'nın en hızlı büyüyen tüketici elektroniği pazarı olmasının beklendiğini kaydeden MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, bu doğrultuda MediaMarkt'ın mağaza açılışlarına devam edeceğini ve şu anda 71 olan mağaza sayısını yıl sonunda 80'e çıkaracağını söyledi.

MediaMarkt'ın yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Gökyıldırım, "Türkiye tüketici elektroniği pazarının büyüklüğü 2018 yılında 54 milyar lira olarak gerçekleşti. Pazar yüzde 16 büyüdü. Pazarın bu sene cirosal olarak aynı kalacağını öngörüyoruz. Satış adetleri düşecek ama enflasyon etkisi ile pazarın büyüklüğü geçen yıla paralel kalır" dedi. Gökyıldırım, adet bazında yaşanacak gerilemenin ise yüzde 15 seviyelerinde olabileceğini söyledi.

Gökyıldırım, MediaMarkt'ın 2018 cirosu, pazar payı ve büyüme oranı ile ilgili bir bilgi ise vermedi. Ancak şirketin büyümesinin pazarın yaklaşık iki katı üzerinde gerçekleştiğini söyledi. Online satış bazında ise bilgi veren Gökyıldırım, bu kanaldaki satışların geçen yıl yüzde 35 arttığını söyledi.

Gökyıldırım, son 24 ayda 27 mağaza açılışı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Mağaza açılışlarına devam edeceğiz. 2019 yılını 80 mağaza ile kapatmayı hedefliyoruz" dedi. Toplantıda verilen bilgiye göre, MediaMarkt Türkiye'de şu anda 71 mağaza ve 200 bin metrekare toplam mağaza alanı ile faaliyet gösteriyor.

"TL bazında satın alıyoruz"

MediaMarkt olarak kur riskine karşı nasıl bir strateji izledikleri ile ilgili bir soru üzerine ise Gökyıldırım, "Biz yerli satın alma ve toplu satın alma yapıyoruz. Büyük stoklarla çalıştığımız için önümüzdeki birkaç ayın ürünü mutlaka depomuzda bulunuyor. TL bazında satın alıyoruz" dedi.

Gökyıldırım, şirketin olası inorganik büyüme planları ile ilgili bir soru üzerine ise, bunun MediaMarkt'ın çatı şirketi Ceconomy tarafından alınabilecek bir karar olduğunu söyledi. Sabancı Holding ile Ceconomy arasında, Teknosa'nın hisselerinin satın alınması için yapılan görüşmeler geçen yıl kesilmişti.

Kaynak: Reuters