Tüketici elektroniğinde 2019 öngörüsü 1 trilyon 52 milyar euro

14 Mayıs 2019

Türkiye’nin de bölge olarak içinde yer aldığı Avrupa pazarında tüketiciler bu yıl akıllı teknolojik cihazlara daha fazla para harcayacaklar. Avrupa teknik tüketici ürünleri pazarında toplam 267 milyar dolar olarak hesaplanan tüketim harcamalarının yüzde 67’sini akıllı cihazlar oluşturacak. Tüm dünyada tüketici elektroniği cirosu ise bu yıl yine 1 trilyon euronun üzerinde kalarak 1 trilyon 52 milyar euroya ulaşacak.

Her yıl Eylül ayı başında Berlin’de gerçekleşen dünyanın en büyük tüketici elektroniği ürünleri fuarı İFA tarafından GfK verilerine dayalı olarak yayınlanan veriler, tüketici elektroniği pazarının satış performansı olarak bölgeden bölgeye homojen olmayıp önemli değişimler gösterdiğini, dünya çapında on line satışların toplam iş hacmi içinde payının hızla arttığını gösteriyor. Daha da önemlisi veriler Black Friday (Kara Cuma) olarak adlandırılan özel kampanya ve promosyon zamanlarının Noel ve Yılbaşı satış cirosunun üzerine çıktığına işaret ediyor.

Akıllı tüketici ürünleri 133 milyar euroya çıkacak

Öte yandan yapay zekanın yaygın kullanımı sayesinde tüketici elektroniği ürünleri pazarında akıllı ürünlerin pazar büyüklüğü 2019 yılında yüzde 9’lık büyüme ile 133 milyar euroya çıkacak.

İFA’nın üst düzey yetkililerinden Hans-Joachim Kamp, tüketici elektroniği ürünleri ile küçük,büyük ev aletleri sektöründe birbiriyle konuşan cihazların öneminin arttığına, yapay zekanın daha yaygın kulllanımı sayesinde elektronik cihazların yeteneklerinde önemli gelişmeler olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

“2018 yılında tüketici elektroniği ürünleri sektörü yüzde 3.3’lük büyüme oranıyla ilk kez 1 trilyon euroluk ciro sınırını aştı. 2019 yılında da biz bu alandaki büyümenin devam edeceğini öngörüyoruz. Bu yıl yüzde 1’lik artışla 1 trilyon 52 milyar euroluk bir ciro öngörüyoruz. Avrupa başta olmak üzere Kuzey Amerika’da,Ortdadoğu’da ve Afrika pazarlarında büyüme anlamında iyi bir performans bekliyoruz. Hem tüketici elektroniği ürünlerinde hem de küçük-büyük ev aletlerinde istikrarlı büyüme devam edecek.İFA Berlin dünyanın en büyük ticaret şovu ve fuarı olarak 5 milyar dolara yakın bir sipariş hacmi yaratacak”dedi.

Asya pasifik bölgesi cirosu 440 milyar euro, Çin yüzde 25 payla ilk sırada

GfK verilerine göre toplam 1 trilyon 52 milyar euro olarak öngürülen tüketici elektroniği ürünleri cirosu bu yıl yüzde 1’lik artış gösterecek. Bu rakamın 267 milyar eurosunu Avrupa bölgesi oluştururken, 440 milyar eurosu Asya-Pasifik bölgesinden, 208 milyar eurosu Kuzey Amerika ve 70 milyar eurosu da Güney Amerika bölgesinden gelecek. Ortadoğu ve Afrika kıtasında ise beklenen rakam yüzde 2’lik artışla 68 milyar euro olacak. Asya Pasifik bölgesinde ciro artışı beklenmezken, Kuzey Amerika’da yüzde 2’lik artış, Güney Amerika’da ise yüzde 3’lük düşüş öngörülüyor. Ülke bazında bakıldığında Çin yüzde 25’lik pay ile Avrupa toplamına eşit bir pay alırken, Kuzey Amerika’nın toplamından (yüzde 20)da yüzde 5 daha yukarda olacak.

En büyük pay telekom ürünlerinde

İFA verilerine göre 2019 yılında toplam 1 trilyon 52 milyar euroluk ciro içinde en büyük payı yüzde 44 ile akıllı telefonlar başta olmak üzere telekom ürünleri alacak. İkinci sırada yüzde 17 ile buzdolabı,TV ve çamaşır makinası gibi ürünlerin içinde yer aldığı büyük ev aletleri sektörü geliyor. Yüzde 15’lik pay ise fotoğraf makinalarının da içinde yer aldığı tüketici ürürnlerinden gelecek. Toplam rakama bakıldıĞında ev ürünlerinin payı 273 milyar dolar, tüketici elektroniği ürünlerinin payı da 779 (IT pazarı 162 milyar euro) milyar euro olacak. Bu rakam içinde telekom ürünleri 460 milyar euro ile en büyük payı elde ediyor.

Bu yıl 214 milyon adet ve 90 milyar euro değerinde TV satılacak

İFA verileriyle bu yıl dünya çapında 90 milyar euro tutarında 214 milyon adet TV seti satılması öngörülüyor. Ortalama fiyat da 422 euro olarak hesaplanıyor. Bu rakam içinde UHD TV setlerinin adet olarak payı 108 milyon adet, tutar olarak payı da 64 milyar euro olacak. Bir başka deyişle toplam TV pazarının yüzde 50’si UHD ve rakam olarak da yüzde 70’i UHD TV’lerden gelecek.

Akıllı telefon pazarı adet olarak düşüşte

Tüketici elektroniğinin en büyük bölümünü bu yıl da akıllı elefonlar oluşturacak. İFA verileri 2017 yılında 436 milyar euro ve 2018’de de 458 milyar euro olan akıllı telefon pazarının bu yıl 460 milyar euroya ulaşacağını öngörüyor. Akıllı telefon pazarında adet olarak ise doygunluk noktasına doğru hafif bir iniş grafiği gözleniyor. Buna göre 2017 yılında adet olarak 1 milyar 429 milyon adet akıllı telefon satılırken, 2018 yılında bu rakam 1 milyar 437 milyon adete düştü. 2019 yılında bu düşüş eğiliminin süreceği ve toplam satılan akıllı telefon sayısının 1 milyar 421 milyon adete ineceği hesaplanıyor. Akıllı telefonlarda ortalama fiyat ise 322 euro düzeyinde olacak.

Akıllı telefon pazarı bölgelere göre de ilginç veriler sunuyor. Bu pazarda en büyük payı yüzde 47 ile Asya bölgesi alacak. İkinci sırayı ise yüzde 19’luk payla Kuzey Amerika bölgesi alıyor. Ortadoğu ve Afrika bölgesi birlikte akıllı telefon pazarında ciro olarak yüzde 9, Latin Amerika ise yüzde 7’lik pay oluşturacak.

Akıllı ev aletlerinin payı artıyor

İFA'nın açıkladığı veriler büyük ve küçük ev aletleri sektörünün de gelişim grafiğine ışık tutuyor. Buna göre, 2018 yılında yüzde 1.2 büyümeyle 178 milyar euroluk bir pazar büyüklüğüne ulaşan büyük ev aletleri sektörü (buzdolabı,çamaşır ve bulaşık makineleri) 2019 yılında yüzde 2.8 büyüyecek ve 183 milyar euroya ulaşacak. Küçük ev aletleri büyüklüğü de bu yıl yüzde 7.2’lik büyüme ile 90 milyar euro olacak. Akıllı ürünlerin ev aletlerindeki ağırlığı da artıyor. Buna göre çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolaplarının oluşturduğu büyük ev aletlerinde 15 milyar euroluk bölümü akıllı ürünler oluşturacak. Küçük ev aletlerinde ise bu rakam 2.9 milyar euro olacak. Büyüme oranlarında büyük ev aletlerinde akıllı ürünler yüzde 20’lik bir artış kaydederken, küçük ev aletlerinde bu rakam yüzde 69 gibi oldukça yüksek bir rakama çıkacak.