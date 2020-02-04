"Tüketici enflasyonunda üretici baskısı arttı"

04 Şubat 2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) her ay olduğu gibi ocak enflasyon verisi sonrasında aylık fiyat gelişmeleri raporunu açıkladı. Gıdada mevsimsel olarak yükseliş olsa da baz etkisiyle yıllık gıda enflasyonunun gerilediğini kaydeden TCMB’nin en dikkat çekici vurgusu “tüketici enflasyonu üzerinde üretici fiyatları kaynaklı baskıların geçmiş aylara kıyasla bir miktar arttığı izlenmiştir” oldu.

TCMB raporunda ocakta dönemde yıllık enflasyonun enerji dışındaki alt gruplarda gerilediği belirtirken şu noktalara dikkat çekildi: “Enerji enflasyonundaki belirgin artışta ise bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük baz etkili olmuştur. Bu dönemde gıda fiyatları mevsimsel olarak yüksek bir artış gösterse de, grup yıllık enflasyonu baz etkisiyle gerilemiştir. Temel mal ve hizmet gruplarında yıllık enflasyon sınırlı bir oranda gerilerken, temel mal enflasyonundaki düşüşü KDV indirimine bağlı olarak dayanıklı tüketim grubu sürüklemiştir. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu görece yatay seyrederken, eğilimi bir miktar yükselmiştir.”

Üretici enflasyonundaki artış

Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi’ne (Yİ-ÜFE) ilişkin değerlendirmelerinde enerji grubunda belirgin olmak üzere tüm alt gruplarda yıllık enflasyonun arttığını vurgulayan Merkez Bankası, “Ara malı grubu fiyatlarındaki artış alt kalemler geneline yayılırken, sermaye mallarında metal yapı ürünleri, motorlu kara taşıtları ve parça ve aksesuarları ile makineler etkili olmuştur. Dayanıksız tüketim mallarında gıda imalatı fiyat artışları ön plana çıkarken, dayanıklı tüketim malları grubunda ulaşım araçları ve mücevherat kalemlerindeki fiyat artışları belirleyici olmuştur. Enerji grubunda petrol ürünleri ile elektrik ve su fiyatlarındaki artışlar dikkat çekmiştir. Sonuç olarak, tüketici enflasyonu üzerinde üretici fiyatları kaynaklı baskıların geçmiş aylara kıyasla bir miktar arttığı izlenmiştir” dedi.

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı