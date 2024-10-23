Tüketici Güven Endeksi açıklandı: 16 ayın zirvesi

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile ortaklaşa yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ekimde yüzde 3,0 oranında artarak 80,6 oldu.

Tüketici güveni 16 ayın zirvesinde

Bu rakamla birlikte, Haziran 2023'ten bu yana tüketici güveninde en yüksek seviye kaydedildi.

Tüketici Güven Endeksinin alt değişim oranları ise şöyle;

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu eylül ayında 64,8 ekim ayında 64,7 oldu. hane içi maddi durumun değişim oranı ise eylülde 2,8 ekimde -0,2 olarak kaydedildi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi eylül ayında 77,4 ekim ayında 82,1 oldu. Hanenin maddi durum beklentisi değişim oranı eylülde 1,0 ekimde 6,1 olarak gerçekleşti.

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi eylül ayında 74,5 ekim ayında 75,3 oldu. 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisinin değişim oranı ise eylülde 4,2 ekimde 1,1olarak kaydedildi.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi eylülde 96,2 ekimde 100,1 oldu. Değişim oranı ise eylül ayında 2,0 ekim ayında 4,1 olarak gerçekleşti.