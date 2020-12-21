Tüketici güven endeksi aralıkta değişmedi
Tüketici güven endeksi, aralıkta aylık bazda bir değişiklik göstermedi ve 80,1 puan olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Aralık ayında aynı düzeyde kalarak 80,1 değerini aldı.
Hanenin maddi durumu endeksi 66,1 oldu
Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Kasım ayında 66,6 iken, Aralık ayında %0,7 oranında azalarak 66,1 oldu.
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 78,9 oldu
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Kasım ayında 79,0 iken, Aralık ayında %0,2 oranında azalarak 78,9 oldu.
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 82,9 oldu
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Kasım ayında 78,7 iken, Aralık ayında %5,2 oranında artarak 82,9 oldu.
Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 92,6 oldu
Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Kasım ayında 96,2 iken, Aralık ayında %3,8 oranında azalarak 92,6 oldu.