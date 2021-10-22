Türkiye'de tüketici güven endeksi son 12 yılın en düşük seviyesinde. Son olarak Şubat 2009'da 76,2 seviyesinde olan tüketici güven endeksi, ekim ayında 3,6 azalarak 76,8 seviyesine geldi. Tüketici güven endeksi ile birlikte hanenin maddi durum endeksi, maddi durum beklentisi, gelecek 12 aylık ekonomik durum beklentisinde de gerileme yaşandı.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi eylülde 62,6 iken ekimde yüzde 3 azalarak 60,7’ye düştü. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi geçen ay 79 iken, ekimde yüzde 4,4 azalarak 75,6’ya geriledi.

Eylülde 79,3 olan gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi, ekimde yüzde 6,4 azalışla 74,2 oldu. Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi eylülde 97,7 iken bu ay yüzde 1,1 gerileyerek 96,6 değerini aldı.

Tüketici güven endeksi nedir?

Tüketici güven endeksi, tüketicilerin kişisel mali durumları ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ile yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerini ölçülmesini amaçlayan bir göstergedir ve Türkiye İstatistik Kurumu ile T.C. Merkez Bankası işbirliğiyle gerçekleştirilen Tüketici Eğilim Anketi'ne göre belirlenir.