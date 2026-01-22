Tüketici güven endeksi ocakta yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi’nin Ocak 2026 sonuçları açıklandı. Buna göre tüketici güven endeksi, Aralık 2025’te 83,5 iken Ocak’ta yüzde 0,3 artışla 83,7’ye çıktı.

Maddi durum beklentisinde düşüş

Alt endeksler incelendiğinde, mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi 67,9’dan 68,2’ye yükselerek aylık bazda yüzde 0,4 artış kaydetti. Gelecek 12 ayda hanenin maddi durum beklentisi ise 85,2’den 83,3’e gerileyerek yüzde 2,3 düşüş gösterdi.

12 aylık genel durum beklentisinde artış

Buna karşılık, gelecek 12 ayda genel ekonomik durum beklentisi 78,2’den 81,5’e yükselerek yüzde 4,3 ile dikkat çekici bir artış sergiledi. Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise 102,6’dan 101,9’a gerileyerek yüzde 0,7 azaldı.

Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.