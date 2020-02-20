Tüketici güven endeksi şubatta geriledi

20 Şubat 2020

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında azaldı; ocak ayında 58,8 olan endeks, şubat ayında 57,3 oldu.

Kasım ayında 59,9 seviyesindeki tüketici güveninde trend, son 3 ayda hafif de olsa aşağı yönelmiş durumda. Kasımdaki 59,9 seviyesinin ardından aralık ve ocak ayında endeks 58,8 olarak açıklanmıştı. Bugün gelen şubat verisi de tüketici güvenindeki düşüşe işaret etti.

Tüketicinin otomobil satın alma ihtimali yüzde 10 geriledi

Veri setinde 'Tüketicilerin gelecek 12 ay içerisinde otomobil satın alma ihtimali'ni gösteren kalemde bir önceki aya göre yüzde 10 düşüş yaşandı. Otomotiv sektöründe bayilerin stok yetiştiremediği ve kredi faizlerinin düşmeye devam ettiği bir dönemde bu veri dikkat çekti.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 76,8 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ocak ayında 79,5 iken, Şubat ayında yüzde 3,4 oranında azalarak 76,8 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 75,9 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ocak ayında 77,4 iken, Şubat ayında yüzde 1,9 oranında azalarak 75,9 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 53,8 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Ocak ayında 56,8 iken Şubat ayında yüzde 5,3 oranında azalarak 53,8 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 22,5 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Ocak ayında 21,6 iken, Şubat ayında yüzde 4,2 oranında artarak 22,5 oldu.

Tüketici güven endeksi nasıl yorumlanıyor?



Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülür.



0-200 aralığında değer alabilen tüketici güven endeksinin, 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser duruma işaret eder.