Tüketici güven endeksi yüzde 3,2 arttı

22 Eylül 2020

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2 oranında arttı; ağustos ayında 79,4 olan endeks, eylül ayında 82 oldu.

Dört alt endeks de yükseldi

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Ağustos ayında 67,9 iken, Eylül ayında yüzde 5,8 oranında artarak 71,8 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ağustos ayında 77,8 iken, Eylül ayında yüzde 1,7 oranında artarak 79,1 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ağustos ayında 79,5 iken, Eylül ayında yüzde 4,8 oranında artarak 83,3 oldu. Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Ağustos ayında 92,6 iken, Eylül ayında yüzde 1,3 oranında artarak 93,8 oldu.

Revizyon sonrası ilk Tüketici Güven Endeksi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tüketici güven endeksi hesaplama yönteminde gerçekleştirdiği değişikliğe göre yeni tüketici güven endeksi hesaplamalarından 12 aylık dönem için "işsiz sayısı beklentisi" ve "tasarruf etme ihtimali" endeksleri çıkarılırken, geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi eklendi. TÜİK yayımlanan bilgi notunda "Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Finansal İşler Genel Müdürlüğü'nün (European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs-DG ECFIN) tavsiyeleri doğrultusunda ve endeksin uluslararası karşılaştırılabilirliğini sağlamak amacıyla tüketici güven endeksini oluşturan dört alt endeksten ikisi güncellenmiştir." ifadeleri yer aldı.