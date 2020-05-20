Tüketici güven endeksi yüzde 8,5 arttı

20 Mayıs 2020

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 8,5 oranında arttı; nisan ayında 54,9 olan endeks, mayıs ayında 59,5 oldu.

Tüketici güveni, 2020'nin en yükseğinde



Mayıs ayında gelen 59,5'e yükselen tüketici güven endeksi, 2020 yılının en yüksek değeri olmakla birlikte son 1 yıl içerisinde açıklanan en yüksek ikinci tüketici güven endeksi rakamı oldu. Son 12 ayda sadece 2019 Kasım'da endeks 59,9 olarak gelmişti.

Tüm alt endeksler yükseldi

Tüketici güven endeksindeki tüm alt endekslerin tümünde artış dikkat çekti. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi nisan ayında 72,5 iken, mayıs ayında yüzde 9,3 oranında artarak 79,2 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi de mayıs ayında yüzde 9,5'luk artışla 81,8'e çıktı. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi ise yüzde 2,9 oranında artarak 55,3'e ulaştı. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi ise nisan ayındaki 18,4 seviyesinden mayıs ayında 21,7'ye çıktı.