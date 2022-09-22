Tüketici güven endeksinde artış
Tüketici güven endeksi, eylül ayında 72,4'e yükseldi ancak kötümser tablo hala devam ediyor. Endeksin 100'den küçük olması kötümser duruma işaret ediyor.
Tüketici güven endeksi, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 artarak 72,4'e yükseldi. Endeks ağustos ayında 72,2 değerini almıştı.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre %0,3 oranında arttı
Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.