Tüketici güven endeksinde temmuzda kötümser hava sürdü
Ekonominin geleceğine dair beklenti göstergelerinden olan tüketici güven endeksi, temmuz ayında 68 seviyesine geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle hazırlanan endeks, ağustosta 80,1 seviyesindeydi.
TÜİK'in bugün açıklanan verilerine göre endeks bir ayda yüzde 15,1 oranında gerileyerek 68 oldu.
Veriler ne anlama geliyor?
Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.
Tüketici eğilimine ilişkin endekslerden, tüketimin finansmanı amacıyla borç kullanma ihtimali endeksinin artması iyimser durumu, azalması ise kötümser durumu gösteriyor.