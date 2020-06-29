“Tüketici güven endeksindeki artış pozitif seyrin habercisi”

29 Haziran 2020

ADANA-DÜNYA

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, video konferans yöntemiyle yapılan meclis toplantısında yaptığı değerlendirmede, haziran ayı tüketici güven endeksindeki artışın ekonomideki toparlanmanın pozitif yönde seyrine işaret ettiğini söyledi.

Üyelere hitap eden ATO Başkanı Menevşe, tüm dünyayı saran koronavirüsün yarattığı zor ve beklenmedik değişim sürecinin üstesinden tahminler yürüterek değil, ekonomiyi ayakta tutacak çözümler ve hızlı üretimle gelineceğini belirtti. Menevşe, “Zor ve beklenmedik bir sürecin tam ortasındayız. Önce bu salgının üstesinden geleceğiz ve ekonomik büyümemizi beklentilerimizin üstüne çıkaracağız. Artık tahminler yerine yolumuza bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu başarmak için ekonomimizi ayakta tutacak üretimimize hız vermeliyiz. Sadece salgının etkilerini gidermek için değil, sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yerimizi almak için çok daha fazla çalışmalıyız’’ dedi.

“Normalleşme sürecinde Türkiye daha hızlı toparlanıyor”

Normalleşme sürecinde dünya ekonomilerine oranla Türkiye ekonomisinin daha hızlı toparlandığına dikkati çeken Menevşe, “Uygulanacak politikaların alınan önlemlerin pandeminin ekonomik maliyetlerini düşürmeyi ve pandemi sona erdikten sonra uzun bir toparlanma süreci yerine hızlı bir toparlanmayı hedeflememiz şart” diye konuştu.

Haziran ayı tüketici güven endeksi raporunu da değerlendiren Menevşe, yaşanan artışın ekonomideki toparlanmanın pozitif yönde seyrine işaret ettiğine dikkati çekerek “Bu yıl beklentilerin üstünde bir noktada kapatırsak gelecek yıllara ışık tutacak bir ekonomi rotamız oluşacaktır” ifadesini kullandı.

Tüm bunların gerçekleşmesi için salgına karşı tedbirlerin sorunsuz yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayan Menevşe “Sağlık konusunda da rehavete kapılmazsak 2021’de küresel ekonominin öne çıkan ülkelerinden biri oluruz. Alınan tedbirlere yenilerini ilave etmeye devam edilmelidir. Bu suretle, bu yılın üçüncü çeyreğinden itibaren, ama özellikle 2021’de bu rüzgârı tersine döndürebiliriz” dedi.

Vatandaşların, pandemi öncesi tüketim alışkanlıklarına dönmesinin piyasa dengesi açısından büyük önem arz ettiğini belirten Menevşe, normalleşme sürecine ayak uydurmak, ekonomik durgunluğun sürekli hale gelmesinin önüne geçilmesi için işçi-işveren, üretici-tüketici, tedarikçi-alıcı, ilişkilerinin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.