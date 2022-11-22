Tüketici güveni 1 yılın zirvesine yükseldi

Kasımda tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.6 yükselerek son 1 yılın zirvesine çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 oranında arttı. Ekim ayında 76,2 olan endeks, kasım ayında 76,6'ya yükseldi. Endeks, haziran ayından bu yana yükselişini sürdürüyor.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi ekimde 57,5 iken kasımda yüzde 1,5 artışla 58,3’e yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise ekimde 76,2 iken kasımda yüzde 0,5 azalışla 75,8’e geriledi. Ekimde 77,9 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 3,4 artışla bu ay 80,5 oldu