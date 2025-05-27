Tüketici güveni Almanya’da art arda üçüncü ayda da arttı

Almanya'da tüketici güveni, art arda üçüncü ayda da artış gösterdi. GfK ve Nuremberg Piyasa Kararları Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, mayıs ayında eksi 20,8 puan olan Tüketici Güven Endeksi, haziran için 0,9 puan artarak eksi 19,9’a yükseldi. Ancak endeks, hâlâ uzun vadeli ortalama olan artı 10 puan seviyesinin oldukça altında seyrediyor.

Verilere göre, satın alma eğilimindeki hafif düşüş ve artan tasarruf eğilimi, tüketici güvenini baskılamaya devam ediyor. GfK Tüketici Araştırmaları Uzmanı Rolf Buerkl, güvenin zayıf kalmasının ardında, küresel ticaret politikalarındaki belirsizliklerin ve Alman ekonomisindeki durgunluk korkularının yattığını ifade etti.

Ticaret savaşları ve ekonomik kırılganlık etkili

Buerkl, “ABD’nin öngörülemeyen gümrük politikaları, borsalardaki dalgalanma ve Alman ekonomisinin üst üste üçüncü durgunluk yılına girmesi ihtimali tüketici güvenini zedeliyor. Bu şartlar altında halk daha fazla tasarruf eğiliminde” dedi.

GfK araştırmasına göre ayrıca; işsizlikteki sınırlı artış, şirket iflaslarının yükselmesi ve bazı firmaların iş gücünü azaltma ya da faaliyetlerini yurt dışına taşıma planları, çalışanlar arasında iş kaybı endişesini artırıyor.

Almanya ekonomisi durgunluk kıskacında

Almanya ekonomisi, 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 0,4 büyüme gösterdi. Ancak 2024 genelinde ekonomi yüzde 0,2 küçüldü. Çin ile artan rekabet, üretimdeki zayıflık ve yapısal sorunlar ekonomiyi baskılamaya devam ediyor.

Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın agresif gümrük tarifeleri ve ticaret politikaları, Alman ekonomisi için "özel risk" olarak değerlendiriliyor. Almanya'nın imalat sektörüne olan yüksek bağımlılığı, bu riski daha da artırıyor.

Federal Hükümet, 2024 için yüzde 0,3 olan büyüme beklentisini sıfıra çekti. Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR) da 2025 tahminini yüzde 0,4’ten sıfıra düşürdü. Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde Alman ekonomisi, üst üste üç yıl büyüme kaydedememiş olacak.