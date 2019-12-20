Tüketici güveni azaldı

20 Aralık 2019

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında azaldı; Kasım ayında 59,9 olan endeks, Aralık ayında 58,8 oldu.

Tüketici, fiyatlarda artış bekliyor

Aralık ayındaki düşüşle birlikte, tüketici güveninde iki aydır üst üste gelen artış trendi de eksiye dönmüş oldu. TÜİK tarafından yayınlanan raporunda, aralık ayındaki düşüşte 'Tüketici fiyatlarının değişimine ilişkin beklenti endeksindeki sert gerileme etkili oldu. Kasım ayında 77,9 olan endeks değeri, aralık ayında 74,6'ya kadar geriledi. Endeksteki bu seviye bu yılın da en düşük seviyesi oldu.





Fiyatlardaki değişime ilişkin beklenti endeksi ne anlama geliyor?

Tüketici fiyatlarının değişimine ilişkin beklenti endeksinin artması tüketici fiyatlarında düşüş beklentisini, azalması ise tüketici fiyatlarında artış beklentisini gösteriyor. Yani tüketiciler, fiyatlarının değişimine ilişkin beklenti gelecek 12 aylık dönemde artışa işaret ediyor

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 77,7 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Kasım ayında 79,3 iken, Aralık ayında %2,1 oranında azalarak 77,7 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 76,5 oldu

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Kasım ayında 78,5 iken, Aralık ayında %2,5 oranında azalarak 76,5 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 57,1 oldu

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Kasım ayında 58,8 iken Aralık ayında %2,9 oranında azalarak 57,1 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 23,8 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Kasım ayında 23 iken, Aralık ayında %3,5 oranında artarak 23,8 oldu.