Tüketici güveni belli oldu: Son 20 ayın en yüksek seviyesi...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksinin şubat verileri belli oldu. Buna göre ocak ayında 81,0 iken şubat ayında yüzde 1,4 oranında artarak 82,1 oldu.