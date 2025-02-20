Tüketici güveni belli oldu: Son 20 ayın en yüksek seviyesi...
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksi verisini açıkladı. Buna göre, ocak ayında yüzde 81 seviyesinde olan tüketici güven endeksi şubatta yüzde 1,4 oranında artarak 82,1 oldu.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksinin şubat verileri belli oldu. Buna göre ocak ayında 81,0 iken şubat ayında yüzde 1,4 oranında artarak 82,1 oldu.