Tüketici güveni dibe vurdu: 74 yılda sadece bir kez daha kötüsü görüldü

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ABD'de yüksek enflasyon, artan enerji fiyatları ve yükselen borçlanma maliyetleri tüketici güvenini baskılamaya devam ediyor. Michigan Üniversitesi tarafından açıklanan verilere göre tüketici güveni eylülde anket tarihindeki en düşük ikinci seviyeye geriledi.

Tüketici güveni 48,1'e geriledi

Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi'nin eylül ayı nihai verisi 48,1 olarak kaydedildi. Böylece endeks, 74 yıllık anket tarihindeki en düşük ikinci nihai seviyeyi gördü.

Tüketici güveni, İran savaşının başlamasının ardından mayıs ayında 44,8 ile tarihi dip seviyeye gerilemiş, ağustosta ise 51,7'ye kadar toparlanmıştı.

Eylül verisi, ağustosa göre tüketici beklentilerinde yeniden belirgin bir bozulmaya işaret etti.

Enflasyon yüzde 3,4'e çıktı

ABD'de ağustos ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 3,4 arttı. Böylece enflasyon, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 2'lik hedefinin bir puandan fazla üzerinde kalmayı sürdürdü.

Enerji fiyatlarındaki yükseliş de hane halkının bütçesi üzerindeki baskıyı artırdı. AAA verilerine göre ülkede benzinin galon başına ortalama fiyatı 4,49 dolara çıktı. Benzin fiyatları, savaşın şubat sonunda başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 50 yükseldi.

Michigan Üniversitesi'nin araştırması, tüketicilerin gelecek bir yıllık dönemde enflasyonun daha da artmasını beklediğini gösterdi. Katılımcıların kendi mali durumlarına ilişkin beklentilerinde de bozulma görüldü.

Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, eylülde hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi tüketicilerin güveninde önceki aya göre önemli düşüş kaydedildiğini belirtti.

Yüksek faiz tüketiciyi de sıkıştırıyor

Fiyatlardaki yükselişin yanı sıra borçlanma maliyetleri de ABD'deki tüketicilerin üzerinde baskı oluşturuyor. Uzun vadeli ABD Hazine tahvil faizlerinin önemli göstergelerinden biri çarşamba günü yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Fed'in politika faizini artırmasının ardından kredi kartı ve konut kredisi gibi ürünlerde borçlanma maliyetlerinin yükselmesi, hane halkının finansman koşullarını daha da zorlaştırdı.

CME FedWatch Tool verilerine göre piyasalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan daha artırma ihtimali yaklaşık üçte iki seviyesinde fiyatlanıyor.

İstihdam güçlü kalmaya devam ediyor

Tüketici tarafındaki olumsuz tabloya karşın ABD ekonomisinin bazı göstergeleri dirençli görünümünü koruyor. Ağustosta tarım dışı istihdam 162 bin kişi artarken, ekonomi haziranda sona eren üç aylık dönemde büyüme kaydetti.

Fed Başkanı Kevin Warsh da geçen hafta Washington'da yaptığı açıklamada yüksek enflasyonun tüketiciler üzerindeki etkisine dikkat çekerek, "Gerçek şu ki enflasyon çok yüksek ve çok uzun süredir böyle" dedi.