Tüketici güveni dibe vurdu!

22 Nisan 2020

DÜNYA ONLINE

COVID-19 salgınının ekonomilerde yarattığı tahribat, nisan verileriyle birlikte belirginleşmeye başlıyor. Salgının olumsuz etkisi, nisan ayı tüketici güven endeksine 'yüzde 6 kayıp' olarak yansıdı. Bu düşüş oranı, tüketici güven endeksini, veri tarihinin en düşük seviyesine çekmiş oldu.

TÜİK ve TCMB işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 5,8 oranında azalarak 54,9 seviyesine indi. Endeks, böylece dibe vurmuş oldu. Tüketici güveninde bundan önceki 'en düşük seviye' geçtiğimiz yılın mayıs ayında görülmüştü.

Hanenin maddi durum beklentisinde yüzde 8 gerileme

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi mart ayında 78,6 iken, nisan ayında yüzde 7,8 oranında azalarak 72,5 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisinde bozulma nispeten sınırlı

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi mart ayında 75,6 iken, nisan ayında yüzde 1,1 oranında azalarak 74,8 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 53,8'e geriledi

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi mart ayında 57,6 iken nisan ayında yüzde 6,7 oranında azalarak 53,8 oldu.

Tasarruf etme ihtimalinde sert zayıflama

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi mart ayında 21,2 iken, nisan ayında yüzde 13,1 oranında azalarak 18,4 oldu.