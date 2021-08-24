Tüketici güveni eriyor

Hüseyin GÖKÇE

Tüketici Güven Endeksi, Ağustos’ta 78.5 ile yılın en düşük ikinci seviyesine geriledi. Endeksi oluşturan 16 alt başlığın bazılarında ise bu veriler, ilk kez açıklanmaya başladığı 2012 yılından bu yana en düşük seviyesini gördü. Vatandaşın geleceğe dönük enflasyon beklentileri, Merkez Bankası’nın önümüzdeki döneme yönelik enflasyon beklentileriyle örtüştü. Başka bir ifade ile vatandaşın enflasyon göstergesindeki bozulma beklentisi, son yılların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) 2021 yılı Ağustos ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı. Toplam 16 alt endekse sahip olan Tüketici Güven Endeksi, pandemi kaynaklı kapanmanın başladığı 2020 yılı Mart ayını takip eden dönemlerde bile 80’in üzerindeyken, bu yıl üçüncü kez 80 puanın altını gördü. Yıla 83.3 ile başlayan endeks, Şubat’ta 84.5’e, Mart’ta ise 86.7 ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Nisan’da 80.3 olan endeks, Mayıs’ta 77.5 ile yaklaşık son 3 yılın en düşük seviyesini gördü. Takip eden iki ayda yüzde 82 ve yüzde 80.1 olan endeks, Ağustos’ta ise yüzde 78.5 oldu.

Tüketici enflasyonu yükselişini sürdürecek

Tüketici Güven Endeksini oluşturan 16 alt endeksin, önemli kalemlerinde ise dikkat çekici şekilde azalış yaşandı. Son dönemlerin en tartışmalı konularından birisi olan enflasyona ilişkin beklentiler de giderek yükseliyor. Geçen 12 aylık döneme göre önümüzdeki 12 aylık döneme ilişkin enflasyon beklentisi bu endeksin açıklandığı döneme yönelik en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Bu endeksin değerinin düşmesi, enflasyon beklentilerinin de artması anlamına geliyor. Ağustos ayı itibarıyla 61.3 olan bu endeks, 2012 ile 2013 yılı arasında 90’a kadar ulaşmıştı.

Genel ekonomik durum beklentisi 7 yılda yarıya indi

TÜİK’in çalışmasına göre geçen 12 aylık döneme göre mevcut genel ekonomik durum, Ağustos ayı itibarıyla endeksin açıklandığı dönemden bu yana en düşük seviyesini 52.8 ile gördü. Bu endeks 2014 yılında 106’ya kadar çıkmıştı.

ÖTV indirimi oto satın alma beklentisini artırmadı

Öte yandan otomobillerde belirli segmentler için getirilen ÖTV indirimi, önümüzdeki döneme yönelik otomobil satın alma ihtimalini artırmadı. Yıl içinde en yüksek değerini 15 olarak Mayıs ayında görmüştü. ÖTV indiriminin açıklandığı Ağustos ayında ise endeks 13.8 seviyesine geriledi.