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Tüketici güveni kasım ayında 2,2 puan geriledi

Tüketici Güven Endeksi, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 azalarak 80,1 puan olarak gerçekleşti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi,
kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında azaldı. Ekim ayında 81,9 olan endeks, kasım ayında 80,1 oldu.

Hanenin maddi durumu endeksi ekimde 69,4 iken, kasımda yüzde 4,1 azalışla 66,6'ya düştü. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi ekimde 79,5 iken, kasımda yüzde 0,6 gerileyerek 79 olarak kayıtlara geçti.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi ekimde 81,4 iken, kasımda 3,3 azalarak 78,7'ye geriledi.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ekimde 97,4 iken, kasımda yüzde 1,2 düşerek 96,2 oldu.

 