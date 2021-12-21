Tüketici güveni tarihi düşük seviyede

Tüketici güveninde düşüş sürüyor. Endeks, aralık ayında yüzde 3,1 düşüşle 68,9 puana geriledi. Böylece tüketici güven endeksi 2004'e kadar geri giden veri tarihinin en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Endeks geçen ay yüzde 7,3 düşüş ile 71,1 puana gelmişti.

TÜİK ve TCMB işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3,1 düşüşle 68,9 puan olarak açıklandı.

Hanenin maddi durum beklentisi düşüşte

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi kasım ayında 56,1 iken, aralık ayında yüzde 3,6 oranında azalarak 54,1'e geriledi. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi de aralık ayında yüzde 5,3 oranında azalarak 65,2 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi kötüleşti

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi de yüzde 2,2 oranında azalarak 66,7'ye geriledi. Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise aralık ayında yüzde 1,9 oranında azalarak 89,6'a indi.